Какая полная электронная формула металла Лантан 57
Химия
Какая полная электронная формула металла Лантан 57
Ответ(ы) на вопрос:
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La 57 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2
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