Сочинение по русской народной сказке" Лиса и заяц"

Гость: Гость:

Глупая лиса. Жила-была лиса. Однажды она бежала по лесу и встретила зайца. Позвала она его к себе домой, чтобы съесть. А заяц смекнул, что хочет сделать лиса и решил её обмануть. Сказал, что недалеко сидит хромая уточка. Её тоже надо пригласить. Обрадовалась лиса и побежала искать уточку. А заяц убежал. Вот так заяц обманул лису.