Сочинение по русской народной сказке" Лиса и заяц"
Литература
Сочинение по русской народной сказке" Лиса и заяц"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глупая лиса. Жила-была лиса. Однажды она бежала по лесу и встретила зайца. Позвала она его к себе домой, чтобы съесть. А заяц смекнул, что хочет сделать лиса и решил её обмануть. Сказал, что недалеко сидит хромая уточка. Её тоже надо пригласить. Обрадовалась лиса и побежала искать уточку. А заяц убежал. Вот так заяц обманул лису.
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