Какая русская пословица подходит к азербайджанской пословице: 5.Лучше есть свой ??ерствый хлеб, чем чужой плов

Русский язык
Какая русская пословица подходит к азербайджанской пословице: 5.Лучше есть свой ??ерствый хлеб, чем чужой плов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше свой кусок, чем чужой пирог. Хлеб черствый - обед честный
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