Какая русская пословица подходит к азербайджанской пословице: 5.Лучше есть свой ??ерствый хлеб, чем чужой плов

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Какая русская пословица подходит к азербайджанской пословице: 5.Лучше есть свой ??ерствый хлеб, чем чужой плов

Автор: Гость