Решите :) 8/3*3/6=?????
Математика
Решите :) 8/3*3/6=?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 накрест сокращаются. 8 и 6 тоже сокр. на 2. вверху 4, внизу 3. ответ:3/4
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