На складе 71 велосипедов среди них женских 17 мужских в 3- раза больше а остальные де??ские велосипеды сколько детских велосипедов на складе
Математика
На складе 71 велосипедов среди них женских 17 мужских в 3- раза больше а остальные де??ские велосипеды сколько детских велосипедов на складе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17*3=51-мужских 2)71-51=20-детских Ответ:на складе 20 детских велосипедов
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