На складе 71 велосипедов среди них женских 17 мужских в 3- раза больше а остальные де??ские велосипеды сколько детских велосипедов на складе

Математика

На складе 71 велосипедов среди них женских 17 мужских в 3- раза больше а остальные де??ские велосипеды сколько детских велосипедов на складе

Автор: Гость