В чем важна важность праздника 9 мая? У меня такое задание 9 мая в нашей стране отме??ают праздник День победы . Какому событию посвящен этот праздник .(на этот вопрос я ответила) А не знаю как ответить на вот этот В чем важнос...

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9 мая - День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Каждый гражданин страны должен знать и никогда не забывать о том, что 9 мая - день победы. Это большое событие для каждого гражданина России, которое коренным образом изменило историю всего мира. Празднование этого праздника в первую очередь нужно для развития патриотического воспитания малого поколения; воспитания чувства восхищения теми, кто отдал жизнь,защищая наше Отечество от немецких захватчиков, не жалея ее ради своей родины; воспитания уважения к своей родине и потребности к защите рубежей своей родины.