Пословицы к рассказу серая звёздочка

Литература
Пословицы к рассказу серая звёздочка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книгу судят не по обложке, а по уму. Сначала подумай, потом говори.
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