Какие корни имеет уравнение |(|2х-9|+х-4)|=0? помогите пожалуйста

Гость: Гость:

(2х-9+х-4)>=0 3x-13>=0 x>=13/3 9-2x+x-4>=0 5-x>=0 x<=5 -2x+9-x+4<0 13-x<0 x>13 -9+2x-x+4<0 x-5<0 x<5 рисуем числовую прямую и отмечаем корни (- бесконечности ;5] и [13/3;13) и (13;+ бесконечности)