Какие корни имеет уравнение |(|2х-9|+х-4)|=0? помогите пожалуйста

Алгебра
Какие корни имеет уравнение |(|2х-9|+х-4)|=0? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2х-9+х-4)>=0 3x-13>=0 x>=13/3 9-2x+x-4>=0   5-x>=0 x<=5 -2x+9-x+4<0 13-x<0  x>13 -9+2x-x+4<0  x-5<0 x<5 рисуем числовую прямую и отмечаем корни (- бесконечности ;5] и [13/3;13) и (13;+ бесконечности)
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