Запишите выражение,вычислите его значение. К 62500 прибавить частное чисел 1000 и 2, по??ученый результат уменьшить в 70 раз

Математика

Запишите выражение,вычислите его значение. К 62500 прибавить частное чисел 1000 и 2, по??ученый результат уменьшить в 70 раз

Автор: Гость