Запишите выражение,вычислите его значение. К 62500 прибавить частное чисел 1000 и 2, по??ученый результат уменьшить в 70 раз
Математика
Запишите выражение,вычислите его значение. К 62500 прибавить частное чисел 1000 и 2, по??ученый результат уменьшить в 70 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900 это результат а так 1000/2+62500/70
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