Сколько видал птиц существует?

Биология
Сколько видал птиц существует?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около1200 сушествуют щетая красную книгу
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