Почему княза московскооо Дмитирия народ назвал Донским? Оооочень срочно на сегод??я помогите!!!!!!

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Почему княза московскооо Дмитирия народ назвал Донским? Оооочень срочно на сегод??я помогите!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дмитрий-князь Московский и Владимирский, возглавил борьбу русского народа против монголо-татарского ига. Успешно руководил русским войском в сражении на Куликовом поле-верховье Дона, где была одержана победа, ставшая началом избавления от порабощения моноголо-татарами. За полководческий талант был прозван Донским. В дальнейшем причислен к лику святых
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