Почему княза московскооо Дмитирия народ назвал Донским? Оооочень срочно на сегод??я помогите!!!!!!
Русский язык
Почему княза московскооо Дмитирия народ назвал Донским? Оооочень срочно на сегод??я помогите!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дмитрий-князь Московский и Владимирский, возглавил борьбу русского народа против монголо-татарского ига. Успешно руководил русским войском в сражении на Куликовом поле-верховье Дона, где была одержана победа, ставшая началом избавления от порабощения моноголо-татарами. За полководческий талант был прозван Донским. В дальнейшем причислен к лику святых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Длина спортплощадки на 70 метров больше ширин??. Вычислите размеры спортплощадки,если её периметр равен 1/2 км...
Математика
На складе 71 велосипедов среди них женских 17 мужских в 3- раза больше а остальные де??ские велосипеды сколько детских велосипедов на складе
Биология
Математика
Запишите выражение,вычислите его значение. К 62500 прибавить частное чисел 1000 и 2, по??ученый результат уменьшить в 70 раз