Почему княза московскооо Дмитирия народ назвал Донским? Оооочень срочно на сегод??я помогите!!!!!!

Гость: Гость:

Дмитрий-князь Московский и Владимирский, возглавил борьбу русского народа против монголо-татарского ига. Успешно руководил русским войском в сражении на Куликовом поле-верховье Дона, где была одержана победа, ставшая началом избавления от порабощения моноголо-татарами. За полководческий талант был прозван Донским. В дальнейшем причислен к лику святых