Помогите пожалуйста решить задачу. Длина спортплощадки на 70 метров больше ширин??. Вычислите размеры спортплощадки,если её периметр равен 1/2 км. или 500м.

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Длина спортплощадки на 70 метров больше ширин??. Вычислите размеры спортплощадки,если её периметр равен 1/2 км. или 500м.

Автор: Гость