Помогите пожалуйста решить задачу. Длина спортплощадки на 70 метров больше ширин??. Вычислите размеры спортплощадки,если её периметр равен 1/2 км. или 500м.

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Длина спортплощадки на 70 метров больше ширин??. Вычислите размеры спортплощадки,если её периметр равен 1/2 км. или 500м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - ширина площадки. x+70+x=500 2x=430 x=215 Ширина 215 м Длина 215+70=285 м
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