Найдите 9слов которые можно использовать для описания друзей и вы пишите их из оставшихся букв напишите дружественные послание

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Найдите 9слов которые можно использовать для описания друзей и вы пишите их из оставшихся букв напишите дружественные послание
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