Написать рассказ под таким названием "Однажды я пошел по магазинам ..."

Гость: Гость:

Однажды я пошёл в магазин с братом.мы пришли магазин и вдруг там были приступники брат побежал туда я испугался и побежал за ним и там вышли приступники кокрас мой братик пожал и упал и приступники об него упали потом приехали полицейские облагодорили нас и дали нам медаль отваги и мужества мы купили покупки пришли домой и я похвалился мама и папе что у меня и брата есть медаль