Написать рассказ под таким названием "Однажды я пошел по магазинам ..."

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Написать рассказ под таким названием "Однажды я пошел по магазинам ..."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошёл в магазин с братом.мы пришли магазин и вдруг там были приступники брат побежал туда я испугался и побежал за ним и там вышли приступники кокрас мой братик пожал и упал и приступники об него упали потом приехали полицейские облагодорили нас и дали нам медаль отваги и мужества мы купили покупки пришли домой и я похвалился мама и папе что у меня и брата есть медаль
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