Какая выйдет отметка за четверть если меня стоит 2,3,5,5
Биология
Какая выйдет отметка за четверть если меня стоит 2,3,5,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 или 4,вот поэтому .А от куда ты знаешь оцену за 4 четверть?
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