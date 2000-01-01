Помогите плиз номер 178 и 179
Математика
Помогите плиз номер 178 и 179
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№178 180720:90=2008; 242100:30=8070; 818000:200=4090 №179 1) х+60=2000:8 х+60=250 х=250-60 х=190 2)350:х=50 х =350:50 х= 7
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