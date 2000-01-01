Помогите плиз номер 178 и 179

Математика
Помогите плиз номер 178 и 179
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Автор: Гость
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Гость:
№178                                                                                                                 180720:90=2008; 242100:30=8070; 818000:200=4090                                                   №179    1)  х+60=2000:8                                                                                                                    х+60=250                                                                                                                             х=250-60                                                                                                                             х=190                                                                                                                          2)350:х=50                                                                                                                      х =350:50                                                                                                                         х= 7 
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