Помоготи собрать скороговорку со слогов: мы, ма, лу, лом, ма, ми, ла, мы, ша, сми, са.ла,

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Помоготи собрать скороговорку со слогов: мы, ма, лу, лом, ма, ми, ла, мы, ша, сми, са.ла,

Автор: Гость