За 1 кг сметаны заплатили 80р. Вычисли стоимость 150г сметаны.
Математика
За 1 кг сметаны заплатили 80р. Вычисли стоимость 150г сметаны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150гр=0.15 кг 80*0.15=12 рублей
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