Какая зарядка для глаз?
Биология
Какая зарядка для глаз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстро моргать, глазами вверх вниз, поморгать, вправо влево, круговые движения глазами, рисовать прямоугольник.
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