Какаой вклад пифогор в изучение вселенной

География
Какаой вклад пифогор в изучение вселенной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он создал теорему о том , что сумма квадрата катетов равна гипотенузе , следственно с помощью это теорему мы могли бы вычислить длину любого отрезка ( в треугольнике ) с углом в 90 градусов
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