Какие бывают виды наблюдения?
Биология
Какие бывают виды наблюдения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наблюдение, как метод исследования в психологии, может быть разным. Оно бывает:Полевым (в повседневной жизни) и лабораторным,Явным и скрытым,Непосредственным и опосредованным,Включенным (которое может быть открытым и закрытым) и невключенным,Прямым и косвенным,Сплошным и выборочным (по определенным параметрам).
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