Составьте схемы образования металлической химической связи для веществ с формул??ми : 1)Na 2)Ca 3)Al
Химия
Составьте схемы образования металлической химической связи для веществ с формул??ми : 1)Na 2)Ca 3)Al
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2 6 2 Na ) ) ) 1s 2s2p 3s 2 8 1 2 2 6 2 3 Ca ) ) ) ) 1s 2s 2p 3s 3p 2 8 8 2 2 2 6 2 1 Al ) ) ) 1s 2s 2p 3s 3p 2 8 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Федя прочитал 189 страниц а Зина 91 стр. Причем Зина прочитала на 4 дня больше чем Фед?? . Найдите скорость чтения феди и зины?Причем Зина читала в...
Математика
Составьте уравнение и решите задачу на полке стояло несколько книг.Когда с нее за??рали 21 книгу, их стало 65.Сколько книг стояло на полке первонач...
История
Математика