Составьте схемы образования металлической химической связи для веществ с формул??ми : 1)Na 2)Ca 3)Al

Химия
Составьте схемы образования металлической химической связи для веществ с формул??ми : 1)Na 2)Ca 3)Al
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Гость:
                  2     2  6      2    Na )  )   ) 1s   2s2p     3s        2 8 1                      2    2   6    2   3 Ca  )  )  )  ) 1s  2s 2p  3s 3p       2  8  8  2                      2   2  6       2   1 Al    ) ) )     1s  2s 2p    3s 3p        2 8 3
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