Почему по вашему мнению было выбрано именно прилагательное оранжевый,а не какое-то другое(Русский язык,5 класс,фрагмент стихотворения,,Оранжевая Песенка,,(песня есть на фото)

Русский язык
Почему по вашему мнению было выбрано именно прилагательное оранжевый,а не какое-то другое(Русский язык,5 класс,фрагмент стихотворения,,Оранжевая Песенка,,(песня есть на фото)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оранжевый цвет - цвет солнца, радости. Его по-моему мнению выбрали для того, чтобы поднять настроение читателям.
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