Почему по вашему мнению было выбрано именно прилагательное оранжевый,а не какое-то другое(Русский язык,5 класс,фрагмент стихотворения,,Оранжевая Песенка,,(песня есть на фото)

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Почему по вашему мнению было выбрано именно прилагательное оранжевый,а не какое-то другое(Русский язык,5 класс,фрагмент стихотворения,,Оранжевая Песенка,,(песня есть на фото)

Автор: Гость