Теплоаой эффект нитрование бензола

Химия
Теплоаой эффект нитрование бензола
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от реакции сульфирования,  реакция нитрования необратима и идет с  большой скоростью. Поэтому, хотя  тепловой эффект нитрования близок к  тепловому эффекту сульфирования (151—159 МДж/моль при вступлении одной нитрогруппы плюс  теплота разбавления серной кислотыводой, образующейся при реакции),  выделение тепла при нитровании происходит быстро и может сопровождаться значительным разогревом  реакционной массы. Между тем для каждого случая существует  оптимальная температура, при  которой следует вести нитрование при более  низкой температуре скорость реакции резко уменьшается, а при  более высокой настолько возрастает, что может приобрести  взрывной характер. Поэтому обычно  нитрующий агент вводят в  реакционную массупостепенно по мере его расходования, а процесс ведут в аппаратах с  эффективным отводом тепла и  постоянным контролем температуры. Так как нитрование чаще всего идет в  гетерогенной среде,  важным условиемявляется постоянное и хоро-шее перемешивание.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.
Ответить
Литература
Помогите написать о флаге России. Плиз
Ответить
Математика
Какие остатки могут получится при делени различных чисел на 17
Ответить
Химия
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА !!! 1]Cu(OH)2 2]S→SO2→H2SO3→Na2SO3 3]MgO+HNO3→,MgO+KOH→,MgO+SO3→
Ответить
Математика
В один стакан нужно положить три куска сахару.сколько кусков сахара нужно положить в 5 таких стаканов? в 7 таких стаканов?и в 9 таких стаканов?
Ответить