Теплоаой эффект нитрование бензола

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В отличие от реакции сульфирования, реакция нитрования необратима и идет с большой скоростью. Поэтому, хотя тепловой эффект нитрования близок к тепловому эффекту сульфирования (151—159 МДж/моль при вступлении одной нитрогруппы плюс теплота разбавления серной кислотыводой, образующейся при реакции), выделение тепла при нитровании происходит быстро и может сопровождаться значительным разогревом реакционной массы. Между тем для каждого случая существует оптимальная температура, при которой следует вести нитрование при более низкой температуре скорость реакции резко уменьшается, а при более высокой настолько возрастает, что может приобрести взрывной характер. Поэтому обычно нитрующий агент вводят в реакционную массупостепенно по мере его расходования, а процесс ведут в аппаратах с эффективным отводом тепла и постоянным контролем температуры. Так как нитрование чаще всего идет в гетерогенной среде, важным условиемявляется постоянное и хоро-шее перемешивание.