В одном управке 12 карандашей, я в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка карандашей?
Математика
В одном управке 12 карандашей, я в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка карандашей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+36=48 карандашей - во 2 упаковке 2) 420:(12+48)=7 рублей - стоит 1 карандаш 3) 7*12=84 рублей - стоит 1 упаковка 4) 7*48=336 рублей - стоит 2 упаковка если что * - это знак умножения тобиш точка Ответ:1 упаковка стоит 84 рублей, а 2 упаковка стоит 336 рублей
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