В одном управке 12 карандашей, я в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка карандашей?

Математика

В одном управке 12 карандашей, я в другой- надо 36 карандашей больше. За такие две упаковки карандашей заплатили 420 р. Сколько стоит каждая упаковка карандашей?

Автор: Гость