Какие задания внешней политики решали правители Польши в 2 -16вв

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Четыре основные тенденции определяли политическое развитие Польши в XIII – XV вв.: 1) преодоление феодальной раздробленности и складывание единого централизованного государства в течение XIV - XV вв., которое во второй половине XV в. стало приобретать черты "шляхетской демократии"; 2) становление институтов сословной монархии на протяжении XIV – XV вв.; 3) сближение Королевства Польского с Великим княжеством Литовским, которое привело к политическому объединению двух государств; 4) возрастание политического значения и мощи Польско-Литовского государства, которое в XV веке стало доминирующей силой в Восточной Европе. Две хронологические цезуры имеют особое значение для политической эволюции Польши в этой время: 1300 год, когда процессы объединения явственно возобладали над центробежными процессами; 1385 год, когда была заключена так наз. Кревская уния, в результате которой династия литовских монархов Ягеллонов оказалась во главе как Польши, так и Великого княжества Литовского.