ВІДРЕДАГУЙТЕ РЕЧЕННЯ ТРЕБА ЗАКРИТИ ФОРТОЧКУ. МИ ВЧОРА НЕ УСПІЛИ ПІДПИСАТИ НА СЛІДУЮЧИЙ РІК ГАЗЕТИ

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ВІДРЕДАГУЙТЕ РЕЧЕННЯ ТРЕБА ЗАКРИТИ ФОРТОЧКУ. МИ ВЧОРА НЕ УСПІЛИ ПІДПИСАТИ НА СЛІДУЮЧИЙ РІК ГАЗЕТИ
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Гость:
Потрібно зачинити кватирку  якщо це правильно 
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