ВІДРЕДАГУЙТЕ РЕЧЕННЯ ТРЕБА ЗАКРИТИ ФОРТОЧКУ. МИ ВЧОРА НЕ УСПІЛИ ПІДПИСАТИ НА СЛІДУЮЧИЙ РІК ГАЗЕТИ
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ВІДРЕДАГУЙТЕ РЕЧЕННЯ ТРЕБА ЗАКРИТИ ФОРТОЧКУ. МИ ВЧОРА НЕ УСПІЛИ ПІДПИСАТИ НА СЛІДУЮЧИЙ РІК ГАЗЕТИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно зачинити кватирку якщо це правильно
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Математика
Задание 34 помогите пожалуйста. план земельного участка выполнен в масштабе 1:4000.сделай необходимые измерения и вычислить его перимитр и площадь.
Литература