ПОЖАЛУЙСТА!!! ХЕЛП!! МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ, ЭТО ИЗИИ!!!! 4 целых 5 18-2 целых 3 4 ПРОШУУ ИЛИ Я ПОМРУУ

Математика

ПОЖАЛУЙСТА!!! ХЕЛП!! МНОГО БАЛЛОВ ДАЮ, ЭТО ИЗИИ!!!! 4 целых 5 18-2 целых 3 4 ПРОШУУ ИЛИ Я ПОМРУУ

Автор: Гость