Составьте уравнение и решите задачу на полке стояло несколько книг.Когда с нее за??рали 21 книгу, их стало 65.Сколько книг стояло на полке первоначально?

Математика
Составьте уравнение и решите задачу на полке стояло несколько книг.Когда с нее за??рали 21 книгу, их стало 65.Сколько книг стояло на полке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояло-? Забрали-21 Стало-65 65+21=86 86 книг стояло на полке первоначально
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