Составьте уравнение и решите задачу на полке стояло несколько книг.Когда с нее за??рали 21 книгу, их стало 65.Сколько книг стояло на полке первоначально?

Математика

Составьте уравнение и решите задачу на полке стояло несколько книг.Когда с нее за??рали 21 книгу, их стало 65.Сколько книг стояло на полке первоначально?

Автор: Гость