Какие черты присущи религиозному характеру
Обществознание
Какие черты присущи религиозному характеру
Ответ(ы):
Гость:
Набожность , милосердие, сострадание , понимание , прощение , любовь к ближнему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазине купили три с половиной килограмма печенья и два килограмма конфет. Ско??ько стоит вся покупка, если 1 кг печенья стоит 15 грн, а килогра...
Русский язык
Алгебра
Математика
Скажите пожалуйста 1) Реши задачу разными способами Золушка для бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент.Длина каждой ленты равна 3 М.Скол...
Математика