Какие числа, кратные4,находятся между числами 783и785

Математика
Какие числа, кратные4,находятся между числами 783и785
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Гость:
783,784,785.Всё)))))))
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