Какие два значения есть у слова косой
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Какие два значения есть у слова косой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косой заяц, с косоглазием. кошу косой траву, коса как инструмент
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