Какие есть расхождения между фильмом и книгой "Дубровский"
Литература
Какие есть расхождения между фильмом и книгой "Дубровский"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объёмом, фактурой. Содержание фильма близко к сюжету книги, но в книге мы сами представляем героев, а на экране их не узнать.
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