Какие есть синонимы к слову аккуратно?
Русский язык
Какие есть синонимы к слову аккуратно?
Ответ(ы):
Гость:
Прилежно.Опрятно...................
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