Какие факторы определяют границы биосферы в литосфере?

Биология
Какие факторы определяют границы биосферы в литосфере?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Способность некоторых организмов жить в данных условиях.  Граница биосферы в литосфере проходит на уровне 3.5 - 7.5 км
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