Какие факторы позволили партии большевиков прийти к власти и удержать ёё в своих ??уках?
История
Какие факторы позволили партии большевиков прийти к власти и удержать ёё в своих ??уках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.их поддерживало большинство, это были рабочие и крестьяне, а они, как известно, составляли большую часть населения страны 2.большевики обещали улучшение условий жизни крестьян и рабочих ,сдержали свое обещание, что выразилось в декрете о земли и следующих документах 3.Ленин-глава партии,умел красиво и грамотно говорить,а именно правильно подобранные слова ,которые и заставляли людей слушать и верить диктатору,ведь немаловажно красиво говорить .
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