Какие факторы способствуют формированию неприятию террористических взглядов

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К числу внешних факторов, влияющих на распространение терроризма, следует отнести:– рост числа террористических проявлений в ближнем и дальнем зарубежье;– социально-политическую и экономическую нестабильность в сопредельных государствах как бывшего СССР, так и Европы и Восточной Азии;– наличие вооруженных конфликтов в отдельных из них, а также территориальных претензий друг к другу;– стратегические установки некоторых иностранных спецслужб и зарубежных (международных) террористических организаций;– отсутствие надежного контроля за въездом-выездом из России и сохраняющуюся "прозрачность" ее границ;– наличие значительного "черного рынка" оружия в некоторых сопредельных государствах.К числу внутренних факторов роста терроризма, относятся:– наличие в стране большого нелегального "рынка" оружия и относительная легкость его приобретения;– образование новой "российской диаспоры" (расселения граждан РФ за пределами своей страны);– наличие значительного контингента лиц, прошедших школу войн в Афганистане, Приднестровье, Сербии, Чечне, Таджикистане и других "горячих точках", и их недостаточная социальная адаптированность в обществе переходного периода;– ослабление или отсутствие ряда административно-контрольных правовых режимов;– наличие ряда экстремистских группировок, квазивоенных формирований;– сплоченность и иерархичность преступной среды;– утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных ориентиров;– обостренное чувство социальной неустроенности, незащищенности у значительного контингента граждан;– настроения отчаяния и рост социальной агрессивности, общественная фрустрация, падение авторитета власти и закона, веры в способность и возможность позитивных изменений;– слабая работа правоохранительных и социальных государственных и общественных органов по защите прав граждан;– низкий уровень политической культуры в обществе;– широкая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) культа жестокости и силы.