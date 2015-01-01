Какие формы правления существовали в России в следующие годы: 1990 1910 1930 1960 1990 2000 2015

Обществознание
Какие формы правления существовали в России в следующие годы: 1990 1910 1930 1960 1990 2000 2015
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2015 Государственная власть   республиканская  в  ссср 
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