У яких країнах поширювалося лютеранство

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У яких країнах поширювалося лютеранство
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Гость:
З Німеччини лютеранство поширено в країни Європи - Австрії, Угорщини, Франції, Нідерландів, країни Скандинавії, Прибалтики, а потім і в Північну Америку. На півночі Німеччини, в Скандинавії, Фінляндії і Прибалтиці (Латвія і Естонія) лютеранство стало переважаючою релігією.
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