Заданы стороны треугольника a, b, c. Определить является ли он равносторонним. Написать программу на языке паскаль.

Информатика
Заданы стороны треугольника a, b, c. Определить является ли он равносторонним. Написать программу на языке паскаль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c:integer; begin writeln('Введите три числа:'); readln(a,b,c); if (a=b)and(b=c)  then writeln('Треугольник равносторонний')  else writeln('Треугольник не равносторонний (а может и не треугольник)'); end. Пример: Введите три числа: 5 5 5 Треугольник равносторонний
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