Заданы стороны треугольника a, b, c. Определить является ли он равносторонним. Написать программу на языке паскаль.
Информатика
Заданы стороны треугольника a, b, c. Определить является ли он равносторонним. Написать программу на языке паскаль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c:integer; begin writeln('Введите три числа:'); readln(a,b,c); if (a=b)and(b=c) then writeln('Треугольник равносторонний') else writeln('Треугольник не равносторонний (а может и не треугольник)'); end. Пример: Введите три числа: 5 5 5 Треугольник равносторонний
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
"Кладовая солнца" Прочитайте рассказ одного ученика о том, что случилось с детьми. Первый раз мы узнаём о палестинке из разговора детей, о ней ...
Алгебра
Физика
На плот массой 100 кг имеющий скорость 1м/ с направленную вдоль берега прыгает человек массой 50 кг со скоростью 1,5 м/ с перпендикулярно берегу. о...
Немецкий язык