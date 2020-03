Заданы стороны треугольника a, b, c. Определить является ли он равносторонним. Написать программу на языке паскаль.

Гость: Гость:

Var a,b,c:integer; begin writeln('Введите три числа:'); readln(a,b,c); if (a=b)and(b=c) then writeln('Треугольник равносторонний') else writeln('Треугольник не равносторонний (а может и не треугольник)'); end. Пример: Введите три числа: 5 5 5 Треугольник равносторонний