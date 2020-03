Помогите составить предложения! Очень срочно!!

Гость: Гость:

1. Nach der 9. Klasse machte sie den Schulabschluss. 2. Mathe fällt mir schwer. 3. Nach der 12. oder 13. Klasse machen deutsche Schüler Abitur. 4. In der Stunde muss man immer aufpassen. 5. Er hat erfolgreich die Reifeprüfung abgelegt. 6. Nach der Schule will ich an der Universität studieren. 7. Wenn du eine Note bekommen willst, melde dich an die Tafel. 8. In der Stunde hören die Schüler dem Lehrer zu. 9. In der Pause kann man sich entspannen und ein Pausebrot essen. 10. Wenn du immer schlechte Noten bekommst, bleibst du sitzen.