X^2=6x+16 решить уравнение

Алгебра
X^2=6x+16 решить уравнение
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Гость:
Х1=8; х2=-2 объяснение писать?
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