"Кладовая солнца" Прочитайте рассказ одного ученика о том, что случилось с детьми. Первый раз мы узнаём о палестинке из разговора детей, о ней когда-то рассказывали Насте и Митраше родители. На палестинке растёт много клюквы,...

Литература

"Кладовая солнца" Прочитайте рассказ одного ученика о том, что случилось с детьми. Первый раз мы узнаём о палестинке из разговора детей, о ней когда-то рассказывали Насте и Митраше родители. На палестинке растёт много клюквы, но дорога туда очень опасна, там погибло много людей. Настя и Митраша шли на палестинку разными дорогами и преодолели множество препятствий, но всё же дошли до палестинки По дороге мальчик чуть не утонул в болоте, а девочка, случайно придя на палестинку, увидела так много клюквы, что забыла обо всём и о своём брате тоже. К счастью всё закончилось благополучно. Нравится ли вам такой рассказ? Почему? Чем он отличается от повествования М. М. Пришвина об этом путешествии? Ответы запишите

Автор: Гость