Постоянно используемые слова в сказке о Золотом петушке

Литература
Постоянно используемые слова в сказке о Золотом петушке
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Гость:
Путушок петушок зотой гребишок
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