Какие функции есть у восклицательного знака
Русский язык
Какие функции есть у восклицательного знака
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Гость:
Восклица́тельный знак ( ! ) — знак препинания, выполняющий интонационно-экспрессивную и отделительную функции, который ставится в конце предложения для выражения изумления, призыва, сильного чувства, волнения и тому подобного. Также восклицательный знак может ставиться при обращении (Товарищи! ) или после междометия (Ах! Не говорите мне о нем!) . Может сочетаться с вопросительным знаком для обозначения вопроса — восклицания (?!) (по правилам русской пунктуации первым пишется вопросительный знак) и с многоточием (в русской типографике многоточие после восклицательного знака имеет не три, а две точки).
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