Температура воздуха утром была -12 С, а к вечеру понизилась на 7 С.Какой стала темпиатура а)-5 С б) 5 С в) -19 С г)19 С

Математика

Температура воздуха утром была -12 С, а к вечеру понизилась на 7 С.Какой стала темпиатура а)-5 С б) 5 С в) -19 С г)19 С

Автор: Гость