Как почки удаляют вредные вещества из организма

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По почетным артериям поступают вещества и почки их разделяют.Вещества полезные используются организмом,а вредные и ненужные оказываются в в прачечных лоханках и оттуда по мочеточникам попадают в мочевой пузырь,а потом по мочеиспускательному каналу удаляются из организма в виде мочи