Как почки удаляют вредные вещества из организма
Литература
Как почки удаляют вредные вещества из организма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По почетным артериям поступают вещества и почки их разделяют.Вещества полезные используются организмом,а вредные и ненужные оказываются в в прачечных лоханках и оттуда по мочеточникам попадают в мочевой пузырь,а потом по мочеиспускательному каналу удаляются из организма в виде мочи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Помогите пожалуйста! Доберіть 6-7 прислів'їв, приказок, фразеологізмів з неозначен??ми й заперечним займенниками.
Английский язык
Русский язык
Математика
Длина железнодорожной линии 180 километров . На 1 километр пути требуется 1400 шпал. Д??ставили 50 платформ со шпалами . На каждой платформе по 530...