Помогите пожалуйста! Доберіть 6-7 прислів'їв, приказок, фразеологізмів з неозначен??ми й заперечним займенниками.

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Помогите пожалуйста! Доберіть 6-7 прислів'їв, приказок, фразеологізмів з неозначен??ми й заперечним займенниками.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Свого горба ніхто не бачить. 2.  Як бідний плаче, ніхто не бачить, а багатий скривиться — усяк дивиться. 3. Він би й рад косити, та нікому косу носити. 4. Гетьман знає, що в нас нічого немає. 5. Жуй, тату, воду, коли хліба нічим. 6. Хата велика — є де сісти, та нічого їсти. 7. У хаті всього досить, а повіситися й зарізаться нічим.
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