На земле лежит однородный металлический стержень длинной 4 м и массой 500 кг. Какую ??аботу (кДж) надо совершить для поднятия одного конца стержня так, чтобы угол между стержнем и землей был равен 30 градусам g=10 м/с^2 a=0.5 ...

Физика

На земле лежит однородный металлический стержень длинной 4 м и массой 500 кг. Какую ??аботу (кДж) надо совершить для поднятия одного конца стержня так, чтобы угол между стержнем и землей был равен 30 градусам g=10 м/с^2 a=0.5 b=1 с=2 d=5 е=10 Если что правильный ответ d=5 просто помогите с решением

Автор: Гость