На земле лежит однородный металлический стержень длинной 4 м и массой 500 кг. Какую ??аботу (кДж) надо совершить для поднятия одного конца стержня так, чтобы угол между стержнем и землей был равен 30 градусам g=10 м/с^2 a=0.5 ...

Физика
На земле лежит однородный металлический стержень длинной 4 м и массой 500 кг. Какую ??аботу (кДж) надо совершить для поднятия одного конца стержня так, чтобы угол между стержнем и землей был равен 30 градусам g=10 м/с^2 a=0.5 b=1 с=2 d=5 е=10 Если что правильный ответ d=5 просто помогите с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центр масс стержня поднят на высоту h=L*sina/2=4*0,5/2=1 м A=m*g*h=0,5*10*1=5 Дж
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