Приготовили для посева на первом поле 15 т семян, а на втором – столько же и еще 15,2 т семян. В первый день израсходовали 4/9 всех семян, во второй – 4/7 остатка. Сколько семян остались незасеянными Помогите плиз
Математика
Приготовили для посева на первом поле 15 т семян, а на втором – столько же и еще 15,2 т семян. В первый день израсходовали 4/9 всех семян, во второй – 4/7 остатка. Сколько семян остались незасеянными Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15т - на 1 поле 15 + 15,2 = 30,2т - на второе поле. 30,2 + 15 = 45,2 т - всего семян. 45,2 : 9 * 4 ≈ 20т - засеяли в 1 день 45,2 - 20 = 25,2 т - осталось 20 :7 * 4 ≈ 11.4т - засеяли во 2 день. 45.2 - (20 + 11,4) = 13.8 т осталось
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