Приготовили для посева на первом поле 15 т семян, а на втором – столько же и еще 15,2 т семян. В первый день израсходовали 4/9 всех семян, во второй – 4/7 остатка. Сколько семян остались незасеянными Помогите плиз

Математика

Приготовили для посева на первом поле 15 т семян, а на втором – столько же и еще 15,2 т семян. В первый день израсходовали 4/9 всех семян, во второй – 4/7 остатка. Сколько семян остались незасеянными Помогите плиз

Автор: Гость